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Compostage citoyen : découverte et échanges de pratiques Sautron Sautron

mercredi 30 septembre 2026 · Sautron

Compostage citoyen : découverte et échanges de pratiques Sautron Sautron

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
18:00
Lieu
Sautron
Adresse
.
Ville
44880 Sautron
Département
Loire-Atlantique
Tarif
accès libre Réunion ouverte à toutes et tous !Salle de la Grange

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-30 18:00 – 20:00
Gratuit : oui accès libre Réunion ouverte à toutes et tous !Salle de la Grange Tout public 

Les rendez-vous de compostage citoyen sont ouverts à toutes et tous : que vous soyez utilisateur·rice d’un composteur citoyen ou simplement curieux·se de découvrir le compostage, vous êtes les bienvenu·e·s ! Une occasion aussi pour les référent·e·s des sites de compostage de se retrouver et de partager leurs expériences autour de la vie du composteur. Ces rencontres permettent de partager les bonnes pratiques et astuces pour faire vivre les sites au quotidien, tout en renforçant la dynamique locale autour du compostage.

Sautron Sautron 44880
https://compostri.fr/actualites/les-reunions-compostage-citoyen-du-mois-de-la-rentree-2026/


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