UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Indre99vues

Compostage citoyen : découverte et échanges de pratiques Terrain multi-sports Indre

samedi 12 septembre 2026 · Terrain multi-sports · Indre

Compostage citoyen : découverte et échanges de pratiques Terrain multi-sports Indre

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:30
Lieu
Terrain multi-sports
Adresse
Rue de l'Allier
Ville
44610 Indre
Département
Loire-Atlantique
Tarif
accès libre Réunion ouvert à toutes et tous !

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 10:30 – 12:00
Gratuit : oui accès libre Réunion ouvert à toutes et tous ! Tout public 

Les rendez-vous de compostage citoyen sont ouverts à toutes et tous : que vous soyez utilisateur·rice d’un composteur citoyen ou simplement curieux·se de découvrir le compostage, vous êtes les bienvenu·e·s ! Une occasion aussi pour les référent·e·s des sites de compostage de se retrouver et de partager leurs expériences autour de la vie du composteur. Ces rencontres permettent de partager les bonnes pratiques et astuces pour faire vivre les sites au quotidien, tout en renforçant la dynamique locale autour du compostage.

Terrain multi-sports Indre 44610
https://compostri.fr/actualites/les-reunions-compostage-citoyen-du-mois-de-la-rentree-2026/


Afficher la carte du lieu Terrain multi-sports et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Indre (Loire-Atlantique)