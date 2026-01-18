Compostage et jardinage

Lieu-dit Méot Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

Vous souhaitez apporter plus de vie dans votre jardin ?

Cette animation vous explique comment enrichir votre sol afin de transformer votre jardin en paradis de la biodiversité. Habitants du Haut Pays Bigouden, profitez de cette animation pour vous équiper d’un composteur à tarif préférentiel. Durée 1 h .Sur réservation. .

Lieu-dit Méot Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 73 86 64 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Compostage et jardinage

L’événement Compostage et jardinage Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Destination Pays Bigouden