Compostella « immersives expériences » Hôtel dieu au Puy-en-Velay ENTRÉE PRINCIPALE DE L’HÔTEL DES LUMIÈRES par le porche de la Cathédrale Le Puy-en-Velay
Compostella « immersives expériences » Hôtel dieu au Puy-en-Velay ENTRÉE PRINCIPALE DE L’HÔTEL DES LUMIÈRES par le porche de la Cathédrale Le Puy-en-Velay samedi 19 avril 2025.
Compostella « immersives expériences » Hôtel dieu au Puy-en-Velay
ENTRÉE PRINCIPALE DE L’HÔTEL DES LUMIÈRES par le porche de la Cathédrale 2 rue Becdelièvre Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-04-19
fin : 2025-08-31
Date(s) :
2025-04-19 2025-05-12 2025-07-01 2025-09-01 2025-10-01 2025-10-18
L’Hôtel des Lumières vous propose des scénographies immersives à 360°.
.
ENTRÉE PRINCIPALE DE L’HÔTEL DES LUMIÈRES par le porche de la Cathédrale 2 rue Becdelièvre Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 08 16 hoteldieu.lumieres@lepuyenvelay.fr
English :
The Hôtel des Lumières offers immersive 360° scenography.
German :
Das Hôtel des Lumières bietet Ihnen immersive 360°-Szenografien.
Italiano :
L’Hôtel des Lumières offre una scenografia immersiva a 360°.
Espanol :
El Hôtel des Lumières ofrece una escenografía envolvente de 360°.
L’événement Compostella « immersives expériences » Hôtel dieu au Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-07-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay