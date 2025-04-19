Compostella « immersives expériences » Hôtel dieu au Puy-en-Velay ENTRÉE PRINCIPALE DE L’HÔTEL DES LUMIÈRES par le porche de la Cathédrale Le Puy-en-Velay

Compostella « immersives expériences » Hôtel dieu au Puy-en-Velay

ENTRÉE PRINCIPALE DE L’HÔTEL DES LUMIÈRES par le porche de la Cathédrale 2 rue Becdelièvre Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-04-19

fin : 2025-08-31

2025-04-19 2025-05-12 2025-07-01 2025-09-01 2025-10-01 2025-10-18

L’Hôtel des Lumières vous propose des scénographies immersives à 360°.

ENTRÉE PRINCIPALE DE L’HÔTEL DES LUMIÈRES par le porche de la Cathédrale 2 rue Becdelièvre Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 08 16 hoteldieu.lumieres@lepuyenvelay.fr

English :

The Hôtel des Lumières offers immersive 360° scenography.

German :

Das Hôtel des Lumières bietet Ihnen immersive 360°-Szenografien.

Italiano :

L’Hôtel des Lumières offre una scenografia immersiva a 360°.

Espanol :

El Hôtel des Lumières ofrece una escenografía envolvente de 360°.

