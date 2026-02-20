Compostelle Cinéma Vauban Avallon

Compostelle

Cinéma Vauban 1 Rue du Maréchal Foch Avallon Yonne

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-22

2026-03-08 2026-03-14

Film Compostelle Marcher pour se sauver de Yann Samuell avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre et Mélanie Doutey.

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grace à une association, ils entreprennent ensemble le pélerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse.

Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée. .

Cinéma Vauban 1 Rue du Maréchal Foch Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 22 87

