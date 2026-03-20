Compostelle Loft Cinémas Châtellerault
Compostelle Loft Cinémas Châtellerault dimanche 29 mars 2026.
Compostelle
Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée. .
Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Compostelle
L’événement Compostelle Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne