Compostelle, Chemins de Vie Loft Cinémas Châtellerault

Compostelle, Chemins de Vie Loft Cinémas Châtellerault vendredi 27 mars 2026.

Compostelle, Chemins de Vie

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

À l’aube de ses 30 ans, Pauline quitte sa vie parisienne stressante et se met à marcher seule en sac à dos, en partant d’Alsace, en direction de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. Durant ses 4 mois de marche à travers la France et l’Espagne 2000 km à pied elle rencontre de nombreux pèlerins et leur demande ce qui les a amenés à se lancer sur ce chemin, et ce que cette aventure leur apporte. Besoin de reconnexion à soi dans un monde qui va trop vite, désir de challenge, de rencontres ou encore quête spirituelle chaque chemin est unique. .

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : Compostelle, Chemins de Vie

German : Compostelle, Chemins de Vie

Italiano :

Espanol :

L’événement Compostelle, Chemins de Vie Châtellerault a été mis à jour le 2025-10-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne