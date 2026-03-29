Compostelle, Le Vox, Mayenne
Compostelle, Le Vox, Mayenne dimanche 29 mars 2026.
Compostelle Dimanche 29 mars, 16h15 Le Vox Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-29T16:15:00+02:00 – 2026-03-29T18:08:00+02:00
Fin : 2026-03-29T16:15:00+02:00 – 2026-03-29T18:08:00+02:00
Le Vox 16 place Juhel, Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0766#showmovie?id=Q8NMR »}]
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