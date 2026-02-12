Compostelle marcher pour sauver Tours

Compostelle marcher pour sauver

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.

Fred and Adam, a troubled teenager, don’t know each other. However, thanks to an association, they are making the pilgrimage to Santiago de Compostela together. She is trying to come to terms with her past, he is trying to channel his anger and feelings of abandonment.

