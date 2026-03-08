Compostelle Marcher pour se sauver Morcenx-la-Nouvelle

Compostelle Marcher pour se sauver

Cinéma Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

2026-03-17

Comme chaque année le Club de Rotary International organise des sorties de films en avant-première.

Ces séances sont prévues dans le cadre de la Journée Nationale du Rotary Espoir en Tête , pour aider au financement des maladies du cerveau (Alzheimer, Parkinson….).

Film COMPOSTELLE. de Yann Samuell avec Alexandra Lamy.

Tarif Unique 15 € dont 8.50 € sont reversés à la Fédération pour la Recherche.

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. …

Inspiré d’une histoire vraie. (allociné)

Tout public .

Cinéma Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Compostelle Marcher pour se sauver

Like every year, the Rotary International Club is organizing previews of films.

These screenings are part of Rotary’s national Espoir en Tête (Hope in Mind) Day, to help fund research into brain diseases (Alzheimer’s, Parkinson’s….).

