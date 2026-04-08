COMPOSTELLE Palavas-les-Flots
COMPOSTELLE Palavas-les-Flots mercredi 29 avril 2026.
Palavas-les-Flots
COMPOSTELLE
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Séance cinéma Compostelle de Yann Samuell (Durée 1h53)
Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée. .
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71
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English :
Compostelle film screening by Yann Samuell (Running time: 1:53)
L’événement COMPOSTELLE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34
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