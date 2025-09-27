Composter, ça s’apprend ! Rue du Bosquet Égletons
Rue du Bosquet Ancienne école maternelle des Combes Égletons Corrèze
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
2025-09-27 2025-10-16 2025-11-22 2025-12-05 2025-12-16
Animation sur le compostage, gratuit. Réservation obligatoire. .
Rue du Bosquet Ancienne école maternelle des Combes Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 53 52 94 prevention.dechets@cc-ventadour.fr
