Comprendre la cybersécurité avec Sylvain Guilley Auditorium des Champs Libres Rennes Mardi 3 février, 20h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Sylvain Guilley, spécialiste de la sécurité des systèmes embarqués, nous présente ce que recouvre le concept de cybersécurité et ses enjeux.

Les objets connectés sont aujourd’hui omniprésents et indispensables. Mais leur bon fonctionnement, les services qu’ils rendent et leur pérennité dépendent de la conservation de leurs capacités, et de leur résistance aux altérations et interférences, volontaires ou accidentelles. Aussi, la cybersécurité revêt aujourd’hui une importance primordiale.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de Comprendre la cybersécurité (co-écrit avec Jean Ginestière et Patrick Lejoly, Éditions Apogée, 2025).

**Sylvain Guilley** est directeur général de la société française de technologies Secure-IC.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-03T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-03T22:30:00.000+01:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



