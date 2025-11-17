Comprendre la gestion et l’entretien des cours d’eau Daglan

Comprendre la gestion et l’entretien des cours d’eau

Gestion et entretien des cours d’eau:

Comprendre le fonctionnement d’un cours d’eau et le rôle de la ripysylve

Bonnes pratiques: élagage, recépage, gestion du tuf, embâcles, plantations, gestion des bois morts, stabilisation douce

Réglementation et obligations des riverains (en présence de la police de l’eau)

Ouvert à tous: propriétaires riverains, élus, agriculteurs et curieux de la nature

Renseignements et inscriptions au 06 49 60 50 59 .

D60 Daglan 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 60 50 59

English : Comprendre la gestion et l’entretien des cours d’eau

Watercourse management and maintenance:

Understanding how a watercourse functions and the role of riparian vegetation

Best practices

Riparian regulations and obligations

Information and registration: 06 49 60 50 59

German : Comprendre la gestion et l’entretien des cours d’eau

Bewirtschaftung und Pflege von Wasserläufen:

Verständnis der Funktionsweise eines Wasserlaufs und der Rolle des Ufergehölzes

Gute Praktiken

Vorschriften und Pflichten der Anlieger

Informationen und Anmeldungen unter 06 49 60 50 59

Italiano :

Gestione e manutenzione dei corsi d’acqua:

Comprendere il funzionamento di un corso d’acqua e il ruolo della vegetazione ripariale

Buone pratiche

Regolamenti e obblighi per i residenti locali

Informazioni e registrazione al numero 06 49 60 50 59

Espanol : Comprendre la gestion et l’entretien des cours d’eau

Gestión y mantenimiento de los cursos de agua:

Comprender el funcionamiento de un curso de agua y el papel de la vegetación de ribera

Buenas prácticas

Normativa y obligaciones de los vecinos

Información e inscripción en el 06 49 60 50 59

