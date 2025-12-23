Comprendre la neige et les avalanches, Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Comprendre la neige et les avalanches

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

En partenariat avec l’Anena.

Un temps d’apports et de révision sur les connaissances essentielles situations avalancheuses typiques, lectures du BERA, observations de terrain, avalanches possibles et conseils pratiques de vigilance.

Une conférence indispensable pour acquérir ou rafraîchir les bases sur la neige, le manteau neigeux et les risques d’avalanche, quelle que soit votre pratique en montagne.

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

English :

In partnership with Anena.

A time to learn and review essential knowledge: typical avalanche situations, BERA readings, field observations, possible avalanches and practical advice on staying alert.

An essential conference for acquiring or refreshing your basic knowledge of snow, snow cover and avalanche risks, whatever your mountaineering activities.

