Comprendre la situation à Gaza, en Palestine et en Israël

Maison du Parc Naturel Régional du Morvan, Saint-Brisson, Nièvre

3 décembre 2025, 17h30-19h30

fin : 2025-12-03 19:30:00

2025-12-03

Morvan terre de Résistances ARORM, la Coopérative des savoirs, le Carrefour de Dun et le Collectif Solidarité Palestine Nivernais Morvan vous propose une soirée de conférences et discussions avec intermèdes musicaux. Avec la participation d’Alain Gresh, journaliste, spécialiste du Moyen-Orient, fondateur de la revue Orient XXI, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique. .

Maison du Parc Naturel Régional du Morvan Auditorium de la Maison du Parc Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@museeresistancemorvan.fr

