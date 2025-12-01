Comprendre l’acidification des océans Bibliothèque publique d’information Paris

Invisible mais bien réelle, l’acidification de l’océan est l’un des effets les plus préoccupants du changement climatique et constitue la septième limite planétaire franchie en cette fin d’année 2025.

En absorbant une grande partie du dioxyde de carbone (CO₂) émis par les activités humaines, l’océan joue un rôle essentiel de régulateur du climat. Mais cette absorption massive modifie sa chimie : le pH baisse, les écosystèmes marins s’en trouvent bouleversés et de nombreuses espèces – coraux, coquillages, plancton – voient leur survie menacée.

Venez poser vos questions et mieux comprendre les mécanismes, les impacts et les enjeux liés à l’acidification des océans.

Avec Frédéric Gazeau, directeur du Laboratoire d’Océanographie de Villefranche

Dans le cadre du cycle de conférences « Tout savoir sur », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre autour des mécanismes, des impacts et des enjeux liés à l’acidification des océans.

Le mercredi 10 décembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-10T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-10T21:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-10T19:00:00+02:00_2025-12-10T20:30:00+02:00

Bibliothèque publique d’information Immeuble Lumière – 40, avenue des Terroirs de France 75012 Atelier 1 (niveau 2)Paris

https://agenda.bpi.fr/evenement/comprendre-lacidification-des-oceans/ contact.communication@bpi.fr