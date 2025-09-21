Comprendre le bâtiment-quartier Jeanne Hachette pour se réapproprier son imaginaire Rdv Place Voltaire 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine

Comprendre le bâtiment-quartier Jeanne Hachette pour se réapproprier son imaginaire Dimanche 21 septembre, 11h00 Rdv Place Voltaire 94200 Ivry-sur-Seine Val-de-Marne

Les architectes Renée Gailhoustet et Jean Renaudie ont construit au cœur du Centre-Ville des ensembles abritant lieux multifonctionnels, terrasses végétalisées publiques et privées et habitat collectif permettant l’accès à l’architecture pour tous.

• À 11h : promenade architecturale organisée par l’association ArchIvry suivie d’un banquet partagé place Voltaire.

« Comprendre le bâtiment-quartier Jeanne Hachette pour se réapproprier son imaginaire » ou comment les Étoiles d’Ivry de l’architecte Jean Renaudie (Grand Prix national d’architecture 1978) sont l’appui d’une architecture visionnaire qui subvertit l’îlot classique et propose une nouvelle idée du Centre-Ville.

Visite sur inscription uniquement : archivry@gmail.com

Site non accessible aux personnes à mobilité réduite.

• De 15h à 17h : visites guidées d’appartements-terrasses organisées par l’association Jardins à tous les étages – Ivry.

Plans uniques pour chaque appartement, terrasses, patios, duplex en demi-étage ou double hauteur, les architectes ont livré des habitations dans lesquelles l’espace est totalement revisité. Dans un moment privilégié d’échanges, les habitants ouvrent leurs portes, et deviennent vos guides à travers un parcours atypique au cœur de plusieurs des bâtiments emblématiques du Centre-Ville.

Sur réservation uniquement : jardinsatouslesetages.ivry@gmail.com

Sur demande préalable, le parcours peut être aménagé pour les personnes à mobilité réduite.

Présentation d’Archistoire, une application gratuite de visite augmentée. Métro mairie d’ivry

Archives municipales d’Ivry-sur-Seine