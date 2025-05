Comprendre le chien pour bien vivre avec lui – Médiathèque de Haute-Saintonge Jonzac, 11 juin 2025 10:30, Jonzac.

Charente-Maritime

Comprendre le chien pour bien vivre avec lui

Début : 2025-06-11 10:30:00

fin : 2025-06-18 12:00:00

Séances d’éducation à la connaissance des chiens et aux risques d’accidents. Avec ces ateliers ludiques et interactifs, les enfants apprennent à comprendre, respecter et adopter les bons comportements face aux chiens, qu’ils soient familiers ou inconnus.

Médiathèque de Haute-Saintonge 39 rue des Carmes

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 49 09 courrier-mediatheque@haute-saintonge.org

English :

Educational sessions to teach children about dogs and the risks of accidents. With these fun, interactive workshops, children learn to understand, respect and adopt the right behaviors around dogs, both familiar and unfamiliar.

German :

Aufklärungsstunden über Hunde und Unfallrisiken. In diesen spielerischen und interaktiven Workshops lernen Kinder, Hunde zu verstehen, zu respektieren und sich ihnen gegenüber richtig zu verhalten, egal ob es sich um vertraute oder fremde Hunde handelt.

Italiano :

Sessioni educative sui cani e sui rischi di incidenti. Grazie a questi laboratori divertenti e interattivi, i bambini imparano a capire, rispettare e adottare il giusto comportamento quando hanno a che fare con i cani, siano essi familiari o meno.

Espanol :

Sesiones educativas sobre los perros y los riesgos de accidentes. Con estos talleres lúdicos e interactivos, los niños aprenden a comprender, respetar y adoptar el comportamiento adecuado cuando tratan con perros, ya sean familiares o desconocidos.

L’événement Comprendre le chien pour bien vivre avec lui Jonzac a été mis à jour le 2025-05-17 par CDC de Haute Saintonge