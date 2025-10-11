Comprendre le comportement du singe Magot pour mieux le conserver Station biologique de Paimpont Paimpont

Comprendre le comportement du singe Magot pour mieux le conserver Samedi 11 octobre, 14h30 Station biologique de Paimpont Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-11T14:30 – 2025-10-11T16:30

Conférence dans le cadre de la Fête de la Science

Nelly Ménard écologue et primatologue,

Pascaline Legouar spécialisée en biologie de la conservation,

Elsa Minot doctorante en éco-ethologie.

UMR ECOBIO Université de Rennes

Suivie de la visite de l’exposition Des Gorilles et des Hommes.

Public : +10 ans

Une conférence dans le cadre de la Fête de la Science Science conférence