Comprendre le sommeil de son bébé Maison de quartier de la Bottière Nantes jeudi 13 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-13 14:00 – 16:15

Gratuit : non Libre et conscient, à partir de 2€ Adulte, En famille

Atelier animé par Caroline Decré, Infirmière puéricultriceVous attendez un bébé et souhaitez tout savoir sur le sommeil d’un nourrisson ?Vous vivez les premiers mois de votre bébé et vous vous posez mille questions sur son sommeil ?Votre bébé pleure, lutte et peine à s’endormir sereinement ?Les conseils pleuvent autour de vous et vous avez envie de vous faire votre propre avis ??Vous souhaitez simplement passer un moment d’échange convivial avec d’autres mamans autour de la grande question du sommeil des tout petits ?Cet atelier est fait pour vous !-Infirmière puéricultrice spécialiste du sommeil de l’enfant, Caroline Decré accompagne au quotidien des familles autour du sommeil. Un accompagnement centré sur l’enfant, ses besoins et à l’écoute des parents. Avec beaucoup de douceur et de bienveillance, Caroline vous livrera des clés précieuses pour favoriser un sommeil apaisé chez vos tout-petits.

Maison de quartier de la Bottière Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 58 20 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4549-m.-de-quartier-bottiere MQ-Bottiere@mairie-nantes.fr https://www.helloasso.com/associations/trust/evenements/comprendre-le-sommeil-de-son-bebe-1