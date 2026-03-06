Comprendre l’économie circulaire : vers un nouveau modèle de société – Conférence par Anne GOUJON Amphi 9 – Faculté de Médecine Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-19 14:30 – 16:00

Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

Face aux tensions sur les ressources, aux crises climatiques et aux évolutions des marchés, l’économie linéaire montre ses limites. L’économie circulaire n’est plus une option : c’est une opportunité stratégique pour repenser son modèle, renforcer sa résilience et créer de la valeur autrement. Cette conférence propose une introduction concrète et dynamique à l’économie circulaire, à travers l’outil pédagogique du Défi Circulaire. Au programme : Comprendre les limites du modèle “extraire–produire–jeter”Découvrir les grands leviers de l’économie circulaire (écoconception, économie de la fonctionnalité, allongement de la durée de vie, coopération territoriale…)Identifier les opportunités business et stratégiques pour les entreprisesExpérimenter une mise en mouvement collective grâce au Défi Circulaire Une intervention interactive, accessible et orientée action, pour passer de la prise de conscience aux premières pistes concrètes d’évolution de son modèle économique. Anne Goujon est facilitatrice en innovation durable et entrepreneuriat. Après plus de 12 ans en marketing produit, où elle pilote le développement et le lancement d’offres, elle choisit de mettre son expertise stratégique au service de projets à impact.Co-fondatrice de Semeurs d’Impact, elle accompagne les dirigeants de TPE et PME dans l’évolution de leur modèle économique face aux enjeux climatiques et sociétaux. À travers formations, diagnostics et ateliers collaboratifs, elle aide les équipes à passer de la prise de conscience à l’action.Elle est également accompagnatrice au Pépite Pays de la Loire, où elle soutient des étudiant·es entrepreneur·es dans la structuration de projets viables, responsables et résilients.Son fil rouge : faire grandir les entrepreneurs et les modèles du futur.

Amphi 9 – Faculté de Médecine Nantes 44000

