Comprendre les pleurs de bébé avec le Dunstan Baby Language – Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes, 17 mai 2025 10:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-17 10:00 – 12:00

Gratuit : non Prix libre et conscient, à partir de 2€, sous réserve d’adhésion à l’association TRUST (5 euros minimum), à réaliser AVANT l’atelier. Adulte

Saviez-vous que, partout dans le monde, les bébés utilisent les mêmes sons pour exprimer leur faim, leur besoin de faire un rot, leur besoin de sommeil, des coliques ou un inconfort ? Découvrez ces sons lors de notre atelier sur le Dunstan Baby Language. Grâce à des vidéos, vous apprendrez à les reconnaître facilement et rapidement, facilitant ainsi votre quotidien avec bébé.Cet atelier s’adresse principalement aux futurs et jeunes parents dont le bébé a moins de 4 mois (avant les premiers babillages).Atelier animé par Anne-Laure Evrard, Auxiliaire de puériculture, traductrice de bébé et accompagnante en parentalité-Accueil à 14h pour démarrer l’atelier à 14h15. Goûter de 16h15 à 16h45.

Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes 44300

