Comprendre les tout-petits ateliers, conférence, rencontres Communuté de communes Pouldreuzic

Comprendre les tout-petits ateliers, conférence, rencontres

Communuté de communes 2a Rue de la Mer Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 09:30:00

fin : 2025-12-20 11:30:00

Date(s) :

2025-11-08

Qui a dit que c’est facile d’être parent ? De grandir ? Certains sujets ne sont pas toujours simples à aborder…Que ce soit la gestion des émotions, la sécurité affective, l’alimentation, la motricité…

Pour accompagner ces moments parfois complexes, la Communauté de Communes et ses partenaires proposent des rencontres, des ateliers et des conférences. L’occasion d’échanger, de partager, de comprendre et d’avancer ensemble, pour que familles et enfants grandissent et s’épanouissent en Haut Pays Bigouden. .

Communuté de communes 2a Rue de la Mer Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 49 04

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Comprendre les tout-petits ateliers, conférence, rencontres Pouldreuzic a été mis à jour le 2025-11-03 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN