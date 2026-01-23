Comprendre pour mieux manger… en s’amusant ! Saint-Vougay

Comprendre pour mieux manger… en s’amusant !

Salle Ar Brug Saint-Vougay Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 19:30:00

fin : 2026-02-03 21:00:00

Date(s) :

2026-02-03

Conférence/débat, pour familles, adultes et enfants.

Mêle apports théoriques sur l’alimentation, jeux pédagogiques et échanges interactifs afin d’initier adultes et enfants aux clés d’une alimentation saine, équilibrée et adaptée au quotidien, en collaboration avec une diététicienne diplômée.

Ouvert à tous. .

Salle Ar Brug Saint-Vougay 29440 Finistère Bretagne +33 7 62 78 56 27

