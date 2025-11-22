COMPROMIS de Philippe Claudel par la Compagnie Acthalia Place Jean-Claude Boulard Coulaines

COMPROMIS de Philippe Claudel par la Compagnie Acthalia

Espace Culturel Henri Salvador Coulaines Sarthe

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Date :

2025-11-22 20:30:00

2025-11-29 22:00:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23 2025-11-29 2025-11-30

Compromis de Philippe Claudel Une comédie fine, subtile et grinçante

COMPROMIS

de Philippe Claudel

Yves SOUDY- Jean-Pierre PICHON

Ludovic DORLEANS

Deux amis de trente ans dans un appartement vide. L’un est un comédien médiocre, l’autre un dramaturge raté. Le premier vend son appartement et a demandé au second d’être présent lors de la signature du compromis, pour rassurer l’acheteur. Car s’il écrit de très mauvaises pièces, il a tout de même un visage rassurant. C’est sa grande qualité.

On attend l’acheteur. D’ailleurs, acheteur ou pigeon ? En l’attendant on parle. On se flatte, on se moque, on se taquine. Cela glisse peu à peu. On se blesse en se lançant à la face ce que l’on retient depuis longtemps. Et l’acheteur finit par arriver, qui va assister à un règlement de comptes sans concession, entre les deux amis. Va-t-il en demeurer le spectateur, en devenir l’arbitre ou en être au final la seule victime ?

Une comédie fine, subtile et grinçante. .

Espace Culturel Henri Salvador Coulaines 72390 Sarthe Pays de la Loire

English :

philippe Claudel’s Compromis A fine, subtle, gritty comedy

German :

Compromis von Philippe Claudel Eine feine, subtile und knirschende Komödie

Italiano :

compromis di Philippe Claudel Una commedia raffinata, sottile e grintosa

Espanol :

compromis de Philippe Claudel Una comedia fina, sutil y descarnada

