COMPROMIS de Philippe Claudel par la Compagnie Acthalia Val de Vray Coulaines samedi 17 janvier 2026.
Val de Vray 1 rue de l’Eglise Coulaines Sarthe
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Début : 2026-01-17 16:00:00
fin : 2026-01-18 17:30:00
Compromis de Philippe Claudel Une comédie fine, subtile et grinçante
Yves SOUDY- Jean-Pierre PICHON
Ludovic DORLEANS
Deux amis de trente ans dans un appartement vide. L’un est un comédien médiocre, l’autre un dramaturge raté. Le premier vend son appartement et a demandé au second d’être présent lors de la signature du compromis, pour rassurer l’acheteur. Car s’il écrit de très mauvaises pièces, il a tout de même un visage rassurant. C’est sa grande qualité.
On attend l’acheteur. D’ailleurs, acheteur ou pigeon ? En l’attendant on parle. On se flatte, on se moque, on se taquine. Cela glisse peu à peu. On se blesse en se lançant à la face ce que l’on retient depuis longtemps. Et l’acheteur finit par arriver, qui va assister à un règlement de comptes sans concession, entre les deux amis. Va-t-il en demeurer le spectateur, en devenir l’arbitre ou en être au final la seule victime ?
Une comédie fine, subtile et grinçante. .
Val de Vray 1 rue de l’Eglise Coulaines 72650 Sarthe Pays de la Loire +33 6 10 53 38 40 acthalia@hotmail.fr
English :
