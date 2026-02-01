Comptage des habitants de la mare au Jardin Bourian Jardin Bourian Maison de la Nature Dégagnac

Comptage des habitants de la mare au Jardin Bourian

Jardin Bourian Maison de la Nature Cantelougue Dégagnac Lot

Début : 2026-02-28 18:30:00

fin : 2026-02-28 20:30:00

2026-02-28

La fin de l'hiver approche et, lorsque la nuit tombe, les petits habitants de la mare s'activent. C’est le bon moment pour observer le petit monde des amphibiens en période de reproduction les salamandres, les tritons, les grenouilles mais aussi les larves de libellules et autres, car ensuite ils mèneront une vie terrestre. Venez découvrir leurs cycles, leurs modes de vie et les observer de près ! À vos épuisettes !

Jardin Bourian Maison de la Nature Cantelougue Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 6 18 34 96 34 jardinbourian.animation@gmail.com

English :

The end of winter is approaching and, as night falls, the pond's little inhabitants get busy

