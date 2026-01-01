Comptage des oiseaux dans le jardin

Vallée du Rimon Domloup Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 12:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Pour le Comptage National des Oiseaux des Jardins, la LPO Bretagne vient à Domloup pour vous accompagner sur cette science participative.

Guidez par une experte, vous pourrez observer et compter les oiseaux sur un espace de la Vallée du Rimon.

Moineaux, mésanges, rouges-gorges, sittelle… qui sera la partie cette année ?

Ce week-end d’observation est bien plus qu’un simple loisir c’est une occasion unique de contribuer à la science. Les données récoltées permettent notamment de suivre les tendances de population de ces espèces en période hivernale.

Places limitées sur inscription

RDV salle du conseil municipal à 10h. .

Vallée du Rimon Domloup 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 04 04

L’événement Comptage des oiseaux dans le jardin Domloup a été mis à jour le 2026-01-16 par OT CHATEAUGIRON