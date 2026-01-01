Comptage des oiseaux dans le jardin Domloup
Comptage des oiseaux dans le jardin Domloup samedi 24 janvier 2026.
Comptage des oiseaux dans le jardin
Vallée du Rimon Domloup Ille-et-Vilaine
Début : 2026-01-24 10:00:00
fin : 2026-01-24 12:30:00
2026-01-24
Pour le Comptage National des Oiseaux des Jardins, la LPO Bretagne vient à Domloup pour vous accompagner sur cette science participative.
Guidez par une experte, vous pourrez observer et compter les oiseaux sur un espace de la Vallée du Rimon.
Moineaux, mésanges, rouges-gorges, sittelle… qui sera la partie cette année ?
Ce week-end d’observation est bien plus qu’un simple loisir c’est une occasion unique de contribuer à la science. Les données récoltées permettent notamment de suivre les tendances de population de ces espèces en période hivernale.
Places limitées sur inscription
RDV salle du conseil municipal à 10h. .
Vallée du Rimon Domloup 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 04 04
