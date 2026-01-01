Comptage des oiseaux des jardins à Seloncourt Place Ambroise Croizat Seloncourt

Comptage des oiseaux des jardins à Seloncourt

Place Ambroise Croizat Parking de la salle polyvalente de Seloncourt Seloncourt Doubs

Début : 2026-01-24 09:30:00

fin : 2026-01-24 11:00:00

2026-01-24

Dans le cadre de l’observatoire participatif LPO/Muséum national d’histoire naturelle, de débutants à habitués, partez à la découverte des nombreux oiseaux hivernants présents dans le parc de la Panse !

RDV à 9 h 30 au parking de la salle polyvalente de Seloncourt. Retour prévu pour 11 h. Réservation non nécessaire. .

