Comptage des oiseaux des jardins à Seloncourt Place Ambroise Croizat Seloncourt

Dans le cadre de l’observatoire participatif LPO/Muséum national d’histoire naturelle, de débutants à habitués, partez à la découverte des nombreux oiseaux hivernants présents dans le parc de la Panse !
RDV à 9 h 30 au parking de la salle polyvalente de Seloncourt. Retour prévu pour 11 h. Réservation non nécessaire. .
