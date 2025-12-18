Comptage des oiseaux des Jardins Maison du Parc Carentan-les-Marais

Comptage des oiseaux des Jardins

Maison du Parc 3 Village des Ponts Douve Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 09:30:00

fin : 2026-01-25 12:00:00

Date(s) :

2026-01-25

Accompagné d’un animateur du Parc, initiez-vous à la reconnaissance des oiseaux des jardins puis réalisez le comptage du jardin de la Maison du Parc et contribuez à l’étude nationale ! Réservation obligatoire. .

Maison du Parc 3 Village des Ponts Douve Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

