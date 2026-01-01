Comptage des oiseaux des jardins Roscoff

Comptage des oiseaux des jardins

3 Boulevard Sainte-Barbe Roscoff Finistère

Date :

2026-01-25 10:45:00

2026-01-25 12:00:00

2026-01-25

Sortie nature. Rejoignez nos bénévoles Anna et Corinne et participez au comptage sur le site de notre mini forêt plantée par les écoliers roscovites fin 2021. Débutants acceptés. Après les explications il faut cependant pouvoir rester silencieux et attentif pendant 1h. Prêt possible de jumelles. Dimanche 25 janvier de 10 h 45 à 12 h, RDV parking chapelle Sainte-Barbe puis, cheminement vers Mini forêt Miyawaki, Roscoff. .

