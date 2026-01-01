Comptage des oiseaux entre la terre et la mer Concarneau

Comptage des oiseaux entre la terre et la mer

allée Jean Marie Le bris Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 09:30:00

fin : 2026-01-21 12:30:00

Date(s) :

2026-01-21

Initiation à l’ornithologie !

Rejoignez-nous pour une sortie découverte de la voie verte à la corniche et plongez dans l’univers fascinant des oiseaux !

Vous apprendrez à utiliser un protocole de comptage et à mieux comprendre ces curieux volatiles.

Intervenant Bretagne Vivante

Inscription

manon.dercle@bretagne-vivante.org

Tél 06 07 09 23 44 .

allée Jean Marie Le bris Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 07 09 23 44

