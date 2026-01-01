Comptage des oiseaux entre la terre et la mer Concarneau
Comptage des oiseaux entre la terre et la mer
allée Jean Marie Le bris Concarneau Finistère
Début : 2026-01-21 09:30:00
fin : 2026-01-21 12:30:00
2026-01-21
Initiation à l’ornithologie !
Rejoignez-nous pour une sortie découverte de la voie verte à la corniche et plongez dans l’univers fascinant des oiseaux !
Vous apprendrez à utiliser un protocole de comptage et à mieux comprendre ces curieux volatiles.
Intervenant Bretagne Vivante
Inscription
manon.dercle@bretagne-vivante.org
Tél 06 07 09 23 44 .
allée Jean Marie Le bris Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 07 09 23 44
