Comptage des toiles de Damier de la succise Doville 24 juillet 2025 09:30

Manche

Comptage des toiles de Damier de la succise L’Eglise Doville Manche

Début : 2025-07-24 09:30:00

fin : 2025-07-24 18:20:00

2025-07-24

Venez aider les gestionnaires de la Réserve à localiser les zones de pontes d’un papillon protégé le Damier de la succise. Réservation obligatoire.

L’Eglise

Doville 50250 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

English : Comptage des toiles de Damier de la succise

Come and help the Reserve’s managers locate the egg-laying areas of a protected butterfly: the Damier de la succise. Reservations required.

German :

Kommen Sie und helfen Sie den Verwaltern des Naturschutzgebietes, die Brutgebiete eines geschützten Schmetterlings zu lokalisieren: des Damier de la succise. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Venite ad aiutare i gestori della riserva a localizzare le aree di nidificazione di una farfalla protetta: la Succise Damier. È indispensabile la prenotazione.

Espanol :

Venga a ayudar a los responsables de la reserva a localizar las zonas de nidificación de una mariposa protegida: la Succise Damier. Imprescindible reservar.

