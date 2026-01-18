Comptage d’oiseaux

Arès Gironde

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

2026-03-04

Venez nombreux observer les espèces migratoires et apprendre à les compter comme un ornithologue !

Tout public Gratuit.

Inscription obligatoire.

Renseignements au 05 56 60 18 07.

Lieu entrée de la réserve du côté du port ostréicole. .

Arès 33950 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07

