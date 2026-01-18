Comptage d’oiseaux Arès
Comptage d’oiseaux Arès mercredi 4 mars 2026.
Début : 2026-03-04
Venez nombreux observer les espèces migratoires et apprendre à les compter comme un ornithologue !
Tout public Gratuit.
Inscription obligatoire.
Renseignements au 05 56 60 18 07.
Lieu entrée de la réserve du côté du port ostréicole. .
Arès 33950 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07
