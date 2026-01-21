Comptage hivernal des oiseaux des jardins au Lieu Utile Le Lieu Utile Bouguenais
Comptage hivernal des oiseaux des jardins au Lieu Utile Le Lieu Utile Bouguenais samedi 24 janvier 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 10:30 – 12:00
Gratuit : non Gratuit et inscription obligatoire Tout public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99
Venez observer et participer au comptage hivernal des oiseaux au Lieu Utile, avec Laurène qui vous accompagne sur notre oasis de nature-refuge LPO. Nos données contribueront à la connaissance nationale de la phénologie et répartition des oiseaux (programme VigieNature de la LPO et du MNHN). Amenez vos jumelles (si vous en avez) ! Pour enfants et adultes.
Le Lieu Utile Bouguenais 44340
https://framaforms.org/comptage-des-oiseaux-des-jardins-24-janvier-2026-le-lieu-utile-1768169648
