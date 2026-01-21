Comptage hivernal des oiseaux des jardins au Lieu Utile Le Lieu Utile Bouguenais

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 10:30 – 12:00

Gratuit : non Gratuit et inscription obligatoire Tout public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Venez observer et participer au comptage hivernal des oiseaux au Lieu Utile, avec Laurène qui vous accompagne sur notre oasis de nature-refuge LPO. Nos données contribueront à la connaissance nationale de la phénologie et répartition des oiseaux (programme VigieNature de la LPO et du MNHN). Amenez vos jumelles (si vous en avez) ! Pour enfants et adultes.

Le Lieu Utile Bouguenais 44340

https://framaforms.org/comptage-des-oiseaux-des-jardins-24-janvier-2026-le-lieu-utile-1768169648



