Comptage international des oiseaux d’eau Boulevard de la Baie de Txingudi Hendaye

Comptage international des oiseaux d’eau

Boulevard de la Baie de Txingudi Baie de Txingudi Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Inscription obligatoire.

Avant de nous rejoindre

• Consulter le site internet suivant: OBSERVATOIRE FAUNA et créer votre compte utilisateur

• Installer l’APP FAUNA dédiée sur votre téléphone portable

Comme chaque hiver, à la mi-janvier, Wetlands International organise une nouvelle campagne de recensement des oiseaux d’eau.

L’estimation de la taille des populations de chaque espèce constitue un des objectifs de ce comptage (tendances des effectifs, distribution des populations et évolutions), afin d’identifier les principaux sites d’hivernage, d’étape ainsi que les sites prioritaires pour la conservation de ces espèces.

L’ensemble des entités fonctionnelles de la baie de Txingudi seront comptées par le CPIE Littoral Basque et ses partenaires d’Irun et Hondarribia, chacune en simultanée grâce à plusieurs équipes réparties sur le terrain. .

Boulevard de la Baie de Txingudi Baie de Txingudi Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18 abbadia.cpie.accueil@hendaye.com

English : Comptage international des oiseaux d’eau

L’événement Comptage international des oiseaux d’eau Hendaye a été mis à jour le 2025-12-09 par Hendaye Tourisme & Commerce