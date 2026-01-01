Comptage national des oiseaux des jardins & initiation au comptage Outines

Comptage national des oiseaux des jardins & initiation au comptage

LPO Champagne-Ardenne Outines Marne

Début : 2026-01-24 09:00:00

fin : 2026-01-24 12:00:00

2026-01-24

Initiation au comptage de 9h à 12h.Tout public

La LPO Champagne-Ardenne vous invite à participer à ce grand rendez-vous lancé en 2012 par la LPO et le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), le grand comptage national des oiseaux des jardins est organisé deux fois par an, lors des derniers week-ends de janvier et de mai. Les données collectées aident les scientifiques à suivre l’évolution de leurs populations.

Informations et inscription à la LPO Champagne-Ardenne. .

LPO Champagne-Ardenne Outines 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47

English : Comptage national des oiseaux des jardins & initiation au comptage

Introduction to counting from 9am to 12pm.

