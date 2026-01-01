Comptage nationnal des oiseaux de jardins

Sancerre Cher

Début : 2026-01-24 07:00:00

fin : 2026-01-25 16:00:00

2026-01-24

Plus qu’un simple loisir, ce week-end est une occasion unique de contribuer à la science depuis chez vous.

Les données récoltées lors de ces deux journées aident à mieux comprendre les raisons qui amènent les oiseaux à fréquenter nos jardins et nous permettent de suivre les tendances de population.

Nature 18, en association avec la LPO et le Muséum national d’Histoire naturelle, invite tous les curieux de nature à consacrer une heure pour observer et compter les oiseaux de leur jardin. .

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire antoine.colin@nature18.org

More than just a leisure activity, this weekend is a unique opportunity to contribute to science from the comfort of your own home.

The data collected over the two days will help us better understand the reasons why birds frequent our gardens, and enable us to monitor population trends.

