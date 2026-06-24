Terre-et-Marais

Comptage participatif des damiers

Terre-et-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 08:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Le Parc naturel régional vous invite à participer au comptage participatif de nids d’un papillon appelé le Damier de la Succise. Toutes les personnes intéressées par cette action sont conviées à nous rejoindre pour cette journée (ou matinée) conviviale ! Aucune connaissance n’est nécessaire ! Prévoir un pique-nique pour les participants qui restent le midi. Inscription obligatoire. .

Terre-et-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Comptage participatif des damiers

L’événement Comptage participatif des damiers Terre-et-Marais a été mis à jour le 2026-06-24 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin