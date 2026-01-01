COMPTAGE WETLAND Villefort

COMPTAGE WETLAND

Lac de Villefort Villefort Lozère

2026-01-17

2026-01-18

2026-01-17

Samedi 17 ou dimanche 18 janvier (la date précise sera déterminée selon la météo quelques jours avant, contacter Gregory pour inscription et informations pratiques)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Comptage Wetland International des oiseaux d’eau.

Samedi 17 ou dimanche 18 janvier (la date précise sera déterminée selon la météo quelques jours avant, contacter Gregory pour inscription et informations pratiques)

Gregory Chamming’s, Guide Naturaliste coordonne comme chaque année, le comptage LPO WETLAND 2026 , sur le secteur Villefort. (Sortie gratuite tout public).

Prévoir jumelles, carnet de notes, chaussures de marche chaude, équipement hivernal !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE .

Lac de Villefort Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 16 99 65 90

English :

Wetland International waterfowl count.

Saturday January 17 or Sunday January 18 (the exact date will be determined by the weather forecast a few days in advance. Contact Gregory for registration and practical information)

REGISTRATION REQUIRED

