Compte-Gouttes Jeu de rôles immersif pour comprendre l’enjeu eau Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon
Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon Eure
Début : 2025-11-17 18:30:00
fin : 2025-11-17 21:00:00
2025-11-17
Participez au jeu “Compte-Gouttes” !
Et si vous deviez gérer l’eau ensemble ?
Projetez-vous dans des situations réelles interprétez un habitant, un élu ou un agriculteur
et trouvez collectivement des solutions pour préserver notre bien le plus précieux l’eau
GRATUIT & SUR INSCRIPTION (à partir de 16 ans) .
Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon 27200 Eure Normandie bonjour@mdc.coop
English : Compte-Gouttes Jeu de rôles immersif pour comprendre l’enjeu eau
