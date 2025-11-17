Compte-Gouttes Jeu de rôles immersif pour comprendre l’enjeu eau Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon

Compte-Gouttes Jeu de rôles immersif pour comprendre l’enjeu eau

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-17 18:30:00

fin : 2025-11-17 21:00:00

Date(s) :

2025-11-17

Participez au jeu “Compte-Gouttes” !

Et si vous deviez gérer l’eau ensemble ?

Projetez-vous dans des situations réelles interprétez un habitant, un élu ou un agriculteur ‍ ‍ ‍ ‍

et trouvez collectivement des solutions pour préserver notre bien le plus précieux l’eau

GRATUIT & SUR INSCRIPTION (à partir de 16 ans) .

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon 27200 Eure Normandie bonjour@mdc.coop

English : Compte-Gouttes Jeu de rôles immersif pour comprendre l’enjeu eau

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Compte-Gouttes Jeu de rôles immersif pour comprendre l’enjeu eau Vernon a été mis à jour le 2025-11-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération