Compter du bout des doigts (7-12 ans en famille) Musée des arts et métiers Paris Vendredi 18 juillet, 14h30 6 € par enfant et 15 € par adulte

Compter du bout des doigts (7-12 ans en famille) au Musée des Arts et Métiers

Collection permanente

Organisé en sept sections thématiques, le parcours de visite permet de découvrir les plus belles pièces de la collection du musée.

Tarif : 6 € par enfant et 15 € par adulte

Durée (visite + atelier) : 1h30

Réservation en ligne obligatoire.

Rendez-vous à l’accueil du musée 15 minutes avant le début de la visite. En cas de retard, le billet ne pourra être ni échangé, ni remboursé.

La visite

En visite, les enfants et leurs parents découvrent quelques instruments qui, au cours des époques et des civilisations, ont facilité les opérations arithmétiques tels que le boulier compteur des Romains, les bâtons de Neper, la machine à calculer de Pascal ou le supercalculateur du XXe siècle.

L’atelier

À l’issue de la visite, ils fabriquent un boulier japonais ou soroban et s’initient à son maniement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-18T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-18T16:00:00.000+02:00

https://www.arts-et-metiers.net/musee/compter-du-bout-des-doigts-7-12-ans-en-famille

Musée des arts et métiers 60 rue reaumur 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris