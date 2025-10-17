Compteurs en campagne: « Eurgen & Justine Bahl: Les soeurs grenues » Staple

Staple Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Les soeurs Grenues sont nées toutes nues dans le Bois Barbu. Devenues conteuses et musiciennes, elles racontent la famille Grenue, une drôle de famille. Comme toutes les familles.

Mais ça va toujours mieux quand on en parle ! Avec Eurgen, l’aînée, à la parole, à, la mémoire et à la rage, et Justine, la cadette, au chant, au piano et à la peur…

Sur réservation, au 06 22 97 02 68 par sms uniquement. .

Staple 59190 Nord Hauts-de-France +33 6 22 97 02 68

