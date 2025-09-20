Compteurs en campagne: « Initiation à la parole contée » par Philippe Imbert Rubrouck

Compteurs en campagne: « Initiation à la parole contée » par Philippe Imbert Rubrouck samedi 20 septembre 2025.

Compteurs en campagne: « Initiation à la parole contée » par Philippe Imbert

Rubrouck Nord

Tarif : 100 – 100 –

100

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Vous voulez vous initier à l’art de la parole ou avancer et évoluer dans vos pratiques ? Tranquillement, à partir de jeux, d’exercises, d’échanges, de racontages individuels et collectifs, nous travaillerons sur le rythme du récit et sur la fluidité de la parole. S’approprier une histoire, trouver sa musicalité orale, élaborer une gestuelle personnelle pour raconter « à notre façon ».

Sur réservation

Tarif: 100€ 100 .

Rubrouck 59285 Nord Hauts-de-France +33 3 21 54 58 58 fede5962@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Compteurs en campagne: « Initiation à la parole contée » par Philippe Imbert Rubrouck a été mis à jour le 2025-09-06 par SIM Hauts-de-France OT Coeur de Flandre