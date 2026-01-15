Comptez les oiseaux de vos jardins !

Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-24

Apprenez à différencier quelques oiseaux du jardin pour participer au comptage des Oiseaux des jardins , un protocole de sciences participatives régional avec la collaboration de Bretagne Vivante !

Complétez votre fiche en ligne et suivez les résultats en direct ! Support papier également à l’office de tourisme. .

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne

L’événement Comptez les oiseaux de vos jardins ! Plougasnou a été mis à jour le 2026-01-13 par OT BAIE DE MORLAIX