Comptez les oiseaux de vos jardins ! Plougasnou

Comptez les oiseaux de vos jardins ! Plougasnou samedi 24 janvier 2026.

Comptez les oiseaux de vos jardins !

Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-25

Date(s) :
2026-01-24

Apprenez à différencier quelques oiseaux du jardin pour participer au comptage des Oiseaux des jardins , un protocole de sciences participatives régional avec la collaboration de Bretagne Vivante !
Complétez votre fiche en ligne et suivez les résultats en direct ! Support papier également à l’office de tourisme.   .

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Comptez les oiseaux de vos jardins !

L’événement Comptez les oiseaux de vos jardins ! Plougasnou a été mis à jour le 2026-01-13 par OT BAIE DE MORLAIX