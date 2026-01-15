Comptez les oiseaux de vos jardins ! Plougasnou
Comptez les oiseaux de vos jardins ! Plougasnou samedi 24 janvier 2026.
Comptez les oiseaux de vos jardins !
Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-24
Apprenez à différencier quelques oiseaux du jardin pour participer au comptage des Oiseaux des jardins , un protocole de sciences participatives régional avec la collaboration de Bretagne Vivante !
Complétez votre fiche en ligne et suivez les résultats en direct ! Support papier également à l’office de tourisme. .
Plougasnou 29630 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Comptez les oiseaux de vos jardins !
L’événement Comptez les oiseaux de vos jardins ! Plougasnou a été mis à jour le 2026-01-13 par OT BAIE DE MORLAIX