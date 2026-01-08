Comptez les oiseaux des jardins Josselin
Comptez les oiseaux des jardins Josselin samedi 24 janvier 2026.
Comptez les oiseaux des jardins
Josselin Morbihan
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-25
2026-01-24
Bretagne Vivante vous invite à participer à l’opération de sciences participatives de chaque début d’année autour des oiseaux de nos jardins. L’opération vise à recenser l’abondance des principales espèces d’oiseaux fréquentant les jardins en hiver. .
Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 20 26
L’événement Comptez les oiseaux des jardins Josselin a été mis à jour le 2026-01-05 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande