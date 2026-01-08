Comptez les oiseaux des jardins

Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-24

Bretagne Vivante vous invite à participer à l’opération de sciences participatives de chaque début d’année autour des oiseaux de nos jardins. L’opération vise à recenser l’abondance des principales espèces d’oiseaux fréquentant les jardins en hiver. .

Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 20 26

