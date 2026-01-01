Comptez les oiseaux des jardins ! Salle Triskell Silfiac

Comptez les oiseaux des jardins !

Salle Triskell Le bourg Silfiac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 10:00:00

fin : 2026-01-25 12:00:00

Date(s) :

2026-01-25

Comme tous les ans, nous pouvons tous participer au comptage national des oiseaux des jardins.

Un comptage en groupe accompagné de connaisseurs est proposé par l’antenne locale de Bretagne Vivante.

Déroulé visionnage en salle des oiseaux les plus courants, suivi d’une déambulation dans le lotissement et les rues pour le comptage.

Gratuit et ouvert à tous, petits et grands, désireux d’apprendre ou déjà connaisseurs.

Pour participer chez soi, cliquer sur le lien.

Des dépliants sont disponibles en mairie de Silfiac. .

Salle Triskell Le bourg Silfiac 56480 Morbihan Bretagne

