COMPTEZ LES OISEAUX DU JARDIN
Paimbœuf Loire-Atlantique
COMPTEZ LES OISEAUX DES JARDINS !
Et si, le temps d’un week-end, vous preniez le temps d’observer la nature tout près de chez vous ?
Participez à la grande opération citoyenne Comptez les oiseaux des jardins
Samedi 24 et dimanche 25 janvier 2026
En Bretagne et en Loire-Atlantique
Depuis votre jardin, un parc ou même un balcon, observez, identifiez et comptez les oiseaux que vous voyez rouge-gorge familier, mésanges, moineaux… Chaque observation compte !
Une action menée par Bretagne Vivante, en partenariat avec GEOCA, l’Observatoire Régional de l’Avifaune (ORA) et de nombreux acteurs de la biodiversité.
Pourquoi participer ?
• Contribuer à un suivi scientifique des populations d’oiseaux
• Mieux comprendre l’évolution de la biodiversité locale
• Agir concrètement pour la protection de la nature
• Partager un moment simple, ludique et accessible à tous
Infos pratiques, conseils et boîte à outils
www.bretagne-vivante.org
Que vous soyez passionné de nature ou simple curieux, rejoignez cette belle mobilisation citoyenne et devenez, le temps d’un week-end, observateur de la biodiversité.
À vos jumelles… prêts ? Observez ! .
Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 50 13 44
