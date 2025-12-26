COMPTEZ LES OISEAUX DU JARDIN, Paimbœuf

COMPTEZ LES OISEAUX DU JARDIN

COMPTEZ LES OISEAUX DES JARDINS !



Et si, le temps d’un week-end, vous preniez le temps d’observer la nature tout près de chez vous ?

Participez à la grande opération citoyenne Comptez les oiseaux des jardins



Samedi 24 et dimanche 25 janvier 2026

En Bretagne et en Loire-Atlantique



Depuis votre jardin, un parc ou même un balcon, observez, identifiez et comptez les oiseaux que vous voyez rouge-gorge familier, mésanges, moineaux… Chaque observation compte !

Une action menée par Bretagne Vivante, en partenariat avec GEOCA, l’Observatoire Régional de l’Avifaune (ORA) et de nombreux acteurs de la biodiversité.



Pourquoi participer ?

• Contribuer à un suivi scientifique des populations d’oiseaux

• Mieux comprendre l’évolution de la biodiversité locale

• Agir concrètement pour la protection de la nature

• Partager un moment simple, ludique et accessible à tous

Infos pratiques, conseils et boîte à outils

Que vous soyez passionné de nature ou simple curieux, rejoignez cette belle mobilisation citoyenne et devenez, le temps d’un week-end, observateur de la biodiversité.

À vos jumelles… prêts ? Observez ! .

