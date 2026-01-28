Comptines du monde à partager Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau
Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
À l’occasion de la Journée internationale de la langue maternelle, et en lien avec l’exposition 8 Milliards de visages, nous vous invitons à un moment de partage autour des comptines du monde.
Parents et enfants sont invités à venir chanter, écouter et découvrir des comptines dans différentes langues maternelles, pour célébrer la diversité linguistique et culturelle.
Animation ouverte aux parents et aux enfants. .
Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
